Palio, Bruni (Nicchio): «Con Tittia un rapporto splendido Stima per Scompiglio»

Siena, 3 maggio 2023 – Capitano Marco Bruni, il Nicchio corre di diritto a luglio. Una Carriera dove le sei già sicure di andare al canape sono vicine a Tittia. Che rapporto ha con il fantino 9 volte vittorioso?

«Quello della Contrada è buonissimo, il mio personale splendido. Ci conosciamo da quando è arrivato a Siena. Lo avevo subito apprezzato al suo approdo da Trecciolino».

Però Tittia indosserà solo un giubbetto.

«Chi conosce Giovanni sa che ha sempre voglia di vincere. Non è uno che si accontenta, basta guardare come si allena e tutto il resto. Impossibile che non piaccia uno che ha centrato gli ultimi quattro Palii. Credo che tutti gli affiderebbero molto volentieri il giubbetto».

Potrebbe comunque mettere quello del Nicchio?

«Certo, tutta sta nel cavallo che ci toccherà in sorte. Quello farà la differenza. Giovanni da noi ha debuttato, ci ha corso molte volte, può tornare. Anche se il Nicchio è una Contrada al pari di altre. Ripeto, sarà come sempre l’estrazione a determinare l’accoppiata».

La difficoltà maggiore di quasi tutte le Contrade è individuare il fantino di seconda fascia se non arriva il big.

«Già è complesso interpretare quale possa essere il valore reale dei cavalli, anche se nel 2023 ci sono maggiori riferimenti rispetto ad un anno fa. Venivamo dallo stop per la pandemia, senza corse e senza Palio. Le Carriere del 2022 ci hanno fatto vedere cavalli interessanti che hanno corso, fatto tratta e prove di notte. Quanto alla seconda monta è un problema per tutti, come la prima del resto».

Il fantino giusto sembra il problema di questo Provenzano.

«Un discorso sono i nomi che piacciono ai dirigenti, altra cosa sono quelli più chiacchierati che vanno per la maggiore fra i contradaioli. Chi ha vinto almeno un Palio si conta sulle dita. Ma ce ne sono anche altri che, pur non avendo coronato ancora il sogno del successo, devono venire fuori. E’ in Piazza che si valuta il loro valore».

I giovani stanno cercando di emergere.

«Il panorama non è trascurabile, non solo fra chi ha già debuttato come Guglielmi e Mula, ma anche altri sarebbero pronti a indossare un giubbetto. Sono allenati e in provincia battagliano».

Possibile che qualche big, vedi Scompiglio, possa andare in una Contrada da cui è finora stato distante?

«L’estrazione del 21 maggio sarà determinante in questo senso. Scompiglio è un fantino che a piedi certo non resta. Se non uscissero Contrade a lui vicine non sarà impossibile vederlo con giubbetti meno scontati».

Il Nicchio che rapporto ha con lui?

«E’ buono e di grande rispetto perché onora sempre i colori della Contrada dove monta. Ha la mia stima, è un professionista».

Violenta da Clodia sarà esclusa per manifesta superiorità?

«E’ vero che ha fatto il record ma è una cavalla che ha necessità di determinate cose, al canape ama avere spazio per esempio. Però ad ora sembra superiore agli altri. I cavalli comunque vanno rivisti in Piazza».