Palio, Brigante: “Correre con la rivale? Uno stimolo in più”

Siena, 12 agosto 2023 - Carlo Sanna osserva attento i cavalli che escono dopo la prova in Piazza all’alba. «Un momento importante, li guardo sempre se rientrano tranquilli e a posto. Una garanzia», spiega. Sta bene il fantino, detto Brigante, che potrebbe montare su una delle rivali il 16 agosto.

Brigante, si parla dell’Oca ma anche di Tartuca, Istrice e Aquila.

«Ci sono tre-quattro situazioni con cui ho rapporti da diversi anni. Vediamo».

Potresti indossare il giubbetto di una rivale? «Non mai stato un problema, non lo sarà neppure adesso. Anzi, lo considero uno stimolo in più. Certo, quando non hai l’avversaria il Palio è più sereno, però ci sono anche le rivali e si affrontano».

Potrebbe abbassarsi proprio per questo il lotto? «C’è ancora incertezza, mi sembra. Decideranno i capitani».

Che ne pensi del Palio pop realizzato da Lodola? «Che mi piace e spero di portalo via».