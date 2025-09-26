La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Siena
SienaAnziana truffata dal finto maresciallo, in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri
26 set 2025
ROSSELLA CONTE
Siena
Anziana truffata dal finto maresciallo, in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri

Bloccati sull’A1 nei pressi di Orvieto con i gioielli appena sottratti a una donna di Rapolano Terme. Refurtiva restituita alla vittima dalla polizia

I gioielli sono stati restituiti alla vittima del raggiro grazie all'intervento della polizia

I gioielli sono stati restituiti alla vittima del raggiro grazie all'intervento della polizia

Siena, 26 settembre 2025 - Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani campani di 19 e 23 anni, pedinati dalla polizia per quasi settanta chilometri. La vittima, una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme (Siena), era stata raggirata con la tecnica del cosiddetto “finto maresciallo” e convinta a consegnare gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro, poi recuperati e restituiti dagli agenti. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Siena, allertata da alcune segnalazioni su tentativi di truffa telefonica non andati a buon fine. I poliziotti hanno individuato un’auto a noleggio con due persone sospette a bordo, risultate poi collegate a soggetti provenienti da fuori regione, e hanno iniziato un lungo pedinamento.

Il veicolo è stato seguito fino all’autostrada A1, dove, con il supporto della polizia stradale, è stato fermato in sicurezza nei pressi di Orvieto. Durante la perquisizione uno dei due è stato trovato in possesso di 167 grammi di gioielli in oro. Gli accertamenti immediati hanno permesso di risalire alla 91enne di Rapolano Terme. La donna ha raccontato agli investigatori di aver ricevuto una telefonata da una voce femminile che, fingendosi la figlia, l’aveva avvisata di un furto subito. Poco dopo, un complice si era presentato alla porta spacciandosi per collaboratore di un maresciallo e aveva ritirato tutti i preziosi. I gioielli, di grande valore affettivo oltre che economico, sono stati riconsegnati all’anziana, che si è commossa ringraziando gli agenti. I due giovani, dopo l’arresto, sono stati portati nel carcere di Terni. La polizia di Stato di Siena ribadisce l’impegno nel contrasto alle truffe ai danni degli anziani e invita i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi episodio sospetto.

© Riproduzione riservata