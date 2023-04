Magistrato delle Contrade, il veterinario resta Porcella

Siena, 19 aprile 2023 - Non ci sarà un cambio di veterinario, il Magistrato delle Contrade ha confermato Giovanni Porcella come professionista per le Carriere 2023. Tanti i rumors al riguardo, nei mesi scorsi, in particolare dopo il caso dell’esclusione del cavallo della Civetta Vankook da Provenzano. «Alcune Contrade erano perplesse al riguardo ma non c’erano le condizioni, anche temporali, per cambiare: resta Porcella», spiega il rettore Emanuele Squarci.

Un altro argomento sul tavolo del Magistrato è stato quello del Mangia e delle medaglie di civica riconoscenza. I priori lunedì sera hanno deciso di tenere aperte al loro interno le candidature fino al 24 aprile per poi ritrovarsi il 9 maggio per prendere una decisione definitiva al riguardo. Anche considerato che le 17 Contrade non sono certo le uniche, nonostante il loro peso numerico, a far parte del Concistoro.

Laura Valdesi