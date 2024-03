Immigrazione clandestina: sgominata associazione criminale a Siena

Siena, 1 marzo 2024 - La squadra mobile della Questura di Siena ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di nove uomini di origine pakistana, di cui quattro accusati di far parte, con diversità di ruoli, di un’associazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali. Tutti i nove soggetti fermati, a diverso titolo, sono accusati di vari delitti quali l’organizzazione all’ingresso illegale di plurimi clandestini, di rapina, di lesioni e di un tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di una delle vittime.

L’indagine è iniziata a marzo 2023, a seguito del verificarsi di due episodi. Il primo, avvenuto il 19 marzo 2023 quando due cittadini di origine pakistana sono stati aggrediti da più uomini appartenenti al gruppo criminale. Il secondo, realizzato lo stesso giorno e quello seguente, quando una delle vittime è stata sequestrata a scopo di estorsione.

Lo sviluppo delle indagini ha permesso di scoprire che le persone al centro di questi episodi sono state vittime anche di rapina e di individuare il tragitto che le aveva portate in territorio italiano. Percorso che si è snodato attraverso la "rotta balcanica", che ha richiesto l’esborso di ingenti versamenti di denaro versati, tramite un gestore di un negozio di money transfer di Atene, a favore di alcuni componenti del consorzio criminale radicato a Siena con proiezioni transnazionali e basi logistiche in Grecia e in Bosnia.

Le vittime hanno riferito agli investigatori che, una volta “presi in carico” a Siena dai propri connazionali, dopo la lunga traversata sono stati sottoposti ad aggressioni fisiche e verbali, minacce ed estorsioni, finalizzate all’esborso di altro denaro quale ulteriore compenso per il loro arrivo e soggiorno in Italia. Proprio per questi motivi avevano deciso di scappare; tuttavia, raggiunti alla stazione ferroviaria di Siena da alcuni componenti del gruppo criminale, sono stati aggrediti.

Una delle vittime, inoltre, è stata ritrovata all’interno di un appartamento del centro di Siena, sotto sequestro da tre connazionali che avevano l’ordine — impartito dal capo del gruppo — di non lasciarlo andare finché non avesse estinto un asserito debito di duemila euro dovuto all’associazione che aveva permesso l’ingresso clandestino in Italia.

L’attività investigativa – svolta anche grazie all’ausilio di strumentazione tecnica (intercettazioni telefoniche e visive) – ha consentito anche di documentare le modalità della presa in carico di numerosi altri clandestini pakistani, dal loro arrivo dal confine italiano a Firenze e poi a Siena.