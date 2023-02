«Il Palio patrimonio culturale dell’Italia»: iter in dirittura d’arrivo

Siena, 25 febbraio 2023 – «Il materiale è pronto. Abbiamo quello che serve per avviare il procedimento, comunicando al Magistrato e alle Contrade l’avvio. Da quel momento ci sono 180 giorni per formulare osservazioni. Se non arriveranno si farà la dichiarazione di interesse culturale. Se effettuata entro fine marzo, si terminerà l’iter a settembre». Musica per le orecchie dei senesi le parole del direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale Leandro Ventura. Lo sono ancora di più quelle di Alessia Villanucci, funzionaria dell’Istituto: «La dichiarazione di interesse culturale è solo il punto di arrivo di una prima fase del progetto che riguarda la tutela delle testimonianze immateriali del Palio che sarà oggetto di un’azione di salvaguardia più ampia relativa alla vitalità delle Contrade e alla Festa vissuta tutto l’anno». Quello insomma che tutti i senesi si attendevano.

«Un momento importante perché il confronto con il Magistrato e i priori è fondamentale in quanto stiamo lavorando al progetto di dichiarazione culturale di alcuni elementi del Palio proprio in collaborazione con le Contrade. Che hanno partecipato e condiviso le loro scelte con l’obiettivo di indicare alcuni elementi significativi e riconoscibili in cui possono identificarsi. Parleremo con le Contrade proprio per chiudere il passaggio, gli oggetti saranno fondamentalmente bandiere e tamburi, per poi procedere all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale», introduce il tema dell’incontro di ieri Ventura.

Direttore, un percorso che procede da alcuni anni.

«Prima la ricerca etnoantropologica svolta sul campo che con la pandemia ha subito ritardi. Abbiamo iniziato poco prima del Covid. L’attività di indagine della professoressa Katia Ballacchino ha avuto l’obiettivo di individuare le modalità migliori per la dichiarazione di interesse culturale. Anche in collaborazione con l’Università a sono stati individuati gli oggetti, scelti direttamente dalle Contrade, adattando la procedura standard che si usa in ambito ministeriale alle caratteristiche di oggetti spesso ancora in uso, aggiornando le linee guida operative».

S’inizia dunque da bandiere e tamburi.

«Alcune Consorelle li hanno scelti entrambi, altre solo l’una o gli altri. Gli oggetti sono stati indicati perché magari legati alla memoria di una persona o ad un momento storico singolare. O ancora per le caratteristiche artigianali. Le motivazioni sono state varie. Il passaggio attuale servirà per capire dalle Contrade se hanno ulteriori dubbi o problemi risolvendoli eventualmente insieme».

Il valore aggiunto che questo riconoscimento avrà per la nostra Festa e in prima battuta per gli oggetti di cui parla?

«E’ un interesse di carattere etnoantropologico, lo ripeto, che va oltre la tradizionale lettura del Palio. Come ministero delle Cultura, come Sovrintendenza e Istituto per il patrimonio immateriale non stiamo intervenendo dall’alto ma lavorando in maniera partecipata e condivisa. I contradaioli così possono conoscere meglio il loro patrimonio».

«Attraverso questa ricerca che inizia nel 2018 – si inserisce una funzionaria del ministero Valeria Trupiano – avremo modo di far conoscere all’Italia intera il Palio, famoso soprattutto per i quattro giorni, dietro le quinte. Alla fine del procedimento diventerà patrimonio culturale nazionale, quindi dell’Italia intera». «E’ stata documentata anche l’assenza della Festa, nel caso di Siena è risultato molto interessante documentare cosa è accaduto quando non si è corso», aggiunge il direttore Ventura. «La Soprintendenza sarà l’ultimo ente che metterà insieme gli elementi del lavoro di équipe ed avanzerà la dichiarazione di interesse diventando un attore della vita locale», osserva il funzionario Maria Gabriella Carpentiero.

C’è poi una «chicca», sottolinea con orgoglio il rettore del Magistrato delle Contrade Gianni Morelli. «Siamo molto felici di aver portato le fotografie delle 17 bandiere trovate nei depositi del Museo delle civiltà all’Eur a Roma. Si tratta di esemplari che nel 1938 furono regalati dal Comune di Siena al re Vittorio Emanuele. Furono raccolte in un bellissimo scrigno di legno appositamente realizzato per l’occasione. Attraverso la documentazione di archivio risultano donate dal presidente della Repubblica Gronchi al museo, in quanto erano successivamente passate nella dotazione del Quirinale.

Grazie anche a dei colleghi stiamo facendo ricerche per comprendere meglio la storia», spiega la funzionaria Valeria Trupiano. «Sono in condizioni di conservazione un po’ critiche, cercheremo i fondi per recuperarle. Le vorremmo portare a Siena – aggiunge il direttore Leandro Ventura – quantomeno per una mostra temporanea. Sembra che ci sia anche la disponibilità a prevedere un accordo di comodato purché vengano conservate in un’unica sede».