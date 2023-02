Tutti alla sagra: raffica di furti nelle case. Tre denunce

Pattuglia dei Carabinieri (immagine di repertorio)

Cetona (Siena), 28 febbraio 2023 - Avevano preso di mira le tranquille serate estive in cui avvenivano le sagre di paese e approfittando dell'assenza dei proprietari dalle loro case facevano raid per compiere furti. È questa la ricostruzione di numerosi furti in abitazione a seguito di un'attività d'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Cetona, in provincia di Siena coordinati dal comando della compagnia di Montepulciano, che ha portato alla denuncia di tre uomini.



L'indagine è nata nel luglio scorso dalla segnalazione da parte di un cittadino che in occasione della tradizionale Sagra del Bico di Piazze di Cetona aveva notato in corrispondenza della propria abitazione un veicolo sospetto. L'analisi del sistema di videosorveglianza comunale e la celerità della segnalazione hanno consentito di giungere all'individuazione del veicolo. Gli indizi raccolti hanno portato i militari ad individuare tre uomini, tutti provenienti dall'Agro Pontino, già arrestati a luglio a seguito di un furto a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, che aveva anche fatto scaturire un inseguimento, che hanno consentito inoltre di ripercorrere e ricostruire tutti i loro movimenti: è emerso che più volte, tra giugno e luglio scorsi i tre ladri si erano spostati nel territorio senese per eseguire sopralluoghi a seguito dei quali, a calare della sera, colpivano approfittando dei momenti di aggregazione della cittadinanza dovuti alla feste paesane in corso.



È stato possibile così ipotizzare che i tre siano gli autori di almeno 6 furti in abitazione, consumati nei territori delle province di Siena, Arezzo e Viterbo nel periodo tra giugno e luglio 2022 ed in particolare in occasione della Sagra del Bico in Piazze di Cetona a giugno e luglio ma anche in Lucignano in occasione della Sagra della Tagliata e a Foiano della Chiana in occasione della Sagra del Caciucco. I tre uomini, che erano stati, in occasione dell'arresto già stati destinatari della misura dell'obbligo di dimora presso la loro area di residenza, al termine del provvedimento, ed a seguito delle risultanze investigative, sono dunque stati denunciati alle procure competenti, fra le quali anche quella presso il Tribunale di Siena.

Maurizio Costanzo