Siena, falso agente immobiliare. Il Comune avvisa: “Fate attenzione”

Siena, 21 febbraio 2023 – Tentativi di truffa via WhatsApp a Siena. Un uomo si sta spacciando per un collaboratore delle forze dell'ordine locali, nonché mediatore immobiliare, e sta cercando di avviare false trattative di vendita via WhatsApp partendo dall'inviare ai ''possibili acquirenti'' annunci di case realmente sul mercato.

Il Comune di Siena avvisa i cittadini di fare attenzione. Nelle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni arrivate al comando della Polizia Municipale in merito a questo presunto agente che quotidianamente contatta vari numeri di Siena e provincia proponendo veri e propri affari immobiliari.

Attraverso l'utilizzo di reali portali di annunci l'uomo, infatti, invia le descrizioni degli appartamenti richiedendo in seguito di versare una somma se interessati all'acquisto. In corso l'indagine da parte delle forze dell'ordine.