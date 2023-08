Ztl in funzione da lunedì La petizione di chi è contro tocca quota 2mila firme

Siamo quasi alla vigilia dell’attivazione della Ztl per il Borgo di Colle e la raccolta firme contro il provvedimento è arrivata a quota 2000. "Valutando in modo evidente l’impatto negativo che la Ztl avrà sulle attività commerciali presenti nella zona interessata, si chiede di posticipare la data di attivazione della stessa – affermano dal gruppo colligiano di Fratelli d’Italia – Questa azione potrà essere intrapresa solo dopo l’individuazione, da parte dell’amministrazione, di una zona parcheggio congrua per i turisti e visitatori del centro storico e strettamente collegata a un impianto di risalita idoneo, ma soprattutto funzionante". E ancora: "Quasi 2000 colligiani hanno firmato per la non attivazione della Ztl in queste condizioni attuali, che porterebbe solo le attività commerciali, presenti e già in difficoltà economiche, a chiudere".

Va sottolineato che il provvedimento è sperimentale e che il divieto di transito in via Gracco del Secco, piazza Bajos e strade limitrofe sarà in vigore solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 18 a mezzanotte, il sindaco Alessandro Donati rimanda a ottobre per le valutazioni finali. A partire da lunedì, entrerà in funzione la Ztl nel cuore del centro storico di Borgo. Questa misura sarà attiva fino al 30 settembre, i residenti e le attività commerciali sono incoraggiati, così afferma in una nota Palazzo Renieri, a recarsi presso gli uffici della Municipale per ottenere le autorizzazioni necessarie nei giorni feriali, durante gli orari dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30.

"Fratelli d’Italia – continua il gruppo – ha a cuore gli interessi dei cittadini è pronto a dare battaglia contro l’introduzione della Ztl, che arrecherà solo danno alle poche attività commerciali ancora esistenti, già in difficoltà. Siamo contrari, non per partito preso, ma perché riteniamo che l’amministrazione comunale debba tenere conto del dissenso espresso da 2mila cittadini". I motivi principali dell’opposizione di Fdi sono legati alla difficoltà di sosta in Colle Alta, la lontananza dei parcheggi e l’attuale difficoltà a raggiungere il Borgo. La situazione viaria è, inoltre, complicata da due fattori: la frana in via Livini che costringe al senso unico alternato con tanto di semaforo e la chiusura dell’ascensore. Sull’ascensore e sui parcheggi sono poche le certezze, ma sull’attivazione della Ztl da lunedì non ci sono dubbi.