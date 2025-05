Ztl, al via le nuove regole. Un occhio elettronico per la lettura delle targhe

Dalle parole si passa ai fatti sulla videosorveglianza con la lettura della targa delle auto, che entrano ed escono dal centro storico. Ieri sera c’è stato il primo incontro tra amministrazione comunale e residenti nel centro storico chiamati a raccolta nel salone al centro civico Le Granaglie. Da Porta San Giovanni a Porta San Matteo. A illustrare la sperimentazione, il sindaco Andrea Marrucci, che ieri ha informato in modo dettagliato come sarà tutelato il centro storico caratterizzato da una viabilità piuttosto movimentata di veicoli autorizzati e non.

Dunque l’assemblea ieri sera al consiglio di quartiere centro storico sulle telecamere per la lettura delle targhe con l’occhio telematico.

Comincia così fra qualche giorno il cammino sperimentale della videosorveglianza per la lettura targhe nella Ztl. Capire come l’amministrazione e gli operatori della polizia munipale, una volta completati i lavori della installazione di questa attesa videosorveglianza, dovranno muoversi per ogni bisogno dei residenti. Lo stesso sindaco Marrucci a La Nazione annunciò a suo tempo la posizione delle telecamere in Bonda entrata e uscita, Porta San Giovanni, via Quercecchio, Santa Caterina entrata e uscita, Porta San Matteo e Bigazzino Bagnaia entrata e uscita: "Tutto rimarrà come prima per chi abita in centro storico con le targhe delle auto di proprietà dei cittadini già segnalate dal centro elaborazione dati al Comando della Polizia Municipale".

Marrucci ha chiarito anche gli obiettivi della sperimentazione: "E’ finalizzata a migliorare la qualità della vita dei residenti nel centro storico, tutelare il sito Unesco e garantire una gestione più efficace degli accessi alla Ztl, riducendo gli ingressi impropri". Il tutto attraverso un percorso di partecipazione degli operatori sulle nuove regole del traffico e la spiegazione sulle modalità di funzionamento del capillare sistema di lettura targhe. Si comincia così. Per vedere meglio come eliminare un traffico irregolare che per il mokento non vedrà multe.

Romano Francardelli