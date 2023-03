Ztl a Colle Alta Si parte il 1 maggio

Nuova Zona a traffico limitato di Colle alta, ecco come sarà la sperimentazione dal primo maggio al 30 settembre prossimi. L’accesso ai mezzi a motore di qualunque tipo sarà vietato dalle 18 a mezzanotte dei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi nell’area che comprende il tratto finale di via Porta Vecchia e, per intero, le vie Gracco Del Secco, Del Campana, XX Settembre, Matteotti e Garibaldi, includendo anche la piazza Bajos e le vie senza sfondo Dell’Amore e Del Refe Nero e vicolo Delle Fontanelle. Il varco elettronico per il controllo degli accessi sarà posizionato all’altezza del numero civico 17 di via Porta Vecchia, dove i mezzi non autorizzati avranno lo spazio per invertire la marcia girando intorno all’antica cisterna Il Torrione e tornando su viale della Rimembranza.