Zio Vanja battezza il cartellone nel rinnovato Teatro Mascagni

Riparte da Cechov la stagione del Teatro Mascagni di Chiusi. Oggi alle 21.15 in scena l’unica data toscana di ‘Zio Vanja’ diretto da Leonardo Lidi con Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani e Giuliana Vigogna. Si apre così, dopo quasi un anno di chiusura, necessaria per consentire i lavori di ristrutturazione, un cartellone ricco di grandi protagonisti, tra cui Drusilla Foer, Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Enzo Decaro, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino.

Una stagione davvero straordinaria, che proseguirà fino a marzo, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orizzonti d’Arte, il Comune di Chiusi e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Ma intanto stasera, tra amori infelici e vite mai pienamente vissute, Leonardo Lidi continua il suo viaggio nei capolavori di Anton Cechov, trasportando il testo dalla fine dell’Ottocento a un’ambientazione che richiama gli anni Sessanta novecenteschi. "È una storia di famiglia – racconta Massimiliano Speziani, membro del cast che stasera sarà in scena – e di una serie di personaggi ininfluenti, al centro dei quali c’è lo zio Vanja, che è più spudorato perché non ha niente da perdere".

L’ambientazione moderna porta in secondo piano lo spirito russo della vicenda, rafforzandone invece la contemporaneità. "Cechov è molto contemporaneo – racconta ancora l’attore – ed è vicino al nostro sentire. Da qui anche la scelta di questa ambientazione pop più colorata. Sono personaggi che si danno ancora da fare, parlano parlano, ma di fatto vivono una loro esistenza di fallimenti. Finché la commedia che in alcuni tratti diventa tragedia fa emergere queste dinamiche. Questo parla molto di una società molto vicina alla nostra. E molto forte è la dimensione intima, come in una grande famiglia che vive una sorta di rapporto con la realtà che non si riesce a sostenere".

Il prossimo appuntamento è il 16 dicembre con ‘Piccole donne crescono?’ di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, con la regia Matteo Marsan. Una rilettura del classico di Louise May Alcott.

