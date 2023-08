Zio Frac la star del Corteo dell’Oca Da Modugno agli abiti eleganti la gioia galoppa sul barbero scosso

Saranno circa 35 i gruppi che sfileranno in occasione del Corteo della Vittoria in programma questa sera con inizio alle ore 21. Base di partenza San Domenico, dove la Contrada dell’Oca di consuetudine raduna la propria gente sia per i cortei, sia per il rientro del Giro. All’ombra della Basilica che conserva la testa di Santa Caterina, la seconda domenica di maggio parte la processione con la quale si conclude la festa titolare dell’Oca.

In questa circostanza non ci saranno riferimenti alla Santa, il corteo è essenzialmente un momento di svago e aggregazione più profano e per nulla sacro, che riesce a mettere assieme varie generazioni di contradaioli.

Ed è così che al crepuscolo vedremo sfilare tantissimi Anatroccoli, prudentemente sorvegliati dagli addetti di questa componente che si è dimostrata assai numerosa già durante i giorni del Palio e che è letteralmente lievitata nei numeri, nei giorni a seguire. Bambini e bambine festanti che hanno assaporato per la prima volta la gioia della vittoria. Per i più grandi invece, e qui il riferimento anagrafico allarga la propria forbice, si è trattato della prima vittoria con un cavallo scosso, con uno splendido Zio Frac che ha regalato una felicità incommensurabile al popolo di Fontebranda.

Per ricordare un trionfo del genere bisogna risalire al 2 luglio 1948 quando l’Oca trionfò con la grigia Salomè che al primo giro si liberò del fantino Primo Arzilli detto il Biondo o Trecciolo, che stava inseguendo l’Istrice. La ‘principessa’ scossa ricevette molte nerbate dal fantino di Camollia (Pietrino), ma all’ultimo San Martino, e qui la storia si ripete, Salomè supera internamente l’Istrice, troppo largo ai materassi, e va a vincere un palio memorabile.

Ci sono frammenti del video della corsa, in bianco e nero, così come le foto affiorate dall’archivio del mangino Antonio Cinotti, figlio d’arte (il nonno Antonio ha vinto 3 palii, ’68, ’69 e ’77) che dal cassetto di famiglia ha rispolverato il diario del bisnonno Francesco (che riproduciamo fedelmente) dove in due bellissime foto scattate alla mossa, si vede Salomè scossa prima inseguire l’Istrice, poi tagliare per prima il bandierino. Una storia di 75 anni fa che torna prepotentemente d’attualità, grazie al baio Zio Frac. E come è facilmente immaginabile, e qui torniamo a parlare di Corteo, il frac sarà tra i costumi più gettonati.

Al centro degli sfottò, come sempre la rivale che farà da facile bersaglio all’ironia degli Ocaioli. Anche il fantino Carburo e il cavallo Tabacco hanno ispirato diverse idee. E qui corre l’obbligo del riserbo più assoluto che i dirigenti della Contrada ci chiedono di osservare, in attesa della ‘prima’assoluta di una sfilata che rimarrà nella storia e negli archivi della Contrada.

Roberto Rosa