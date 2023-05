Zedde-Sanna, che sfida nelle rivali a Fucecchio Fra i 5 cavalli dell’Albo Compilation fa sognare

di Laura Valdesi

SIENA

Il lotto, equilibrato e senza la vincitrice del palio 2022 a Fucecchio Zia Zelinda ma anche con Zenia Zoe messa fuori seppure apparsa in grande forma. Tanti hanno visto in questo una sorta di prova del Palio di Provenzano, anche se il contesto è diverso e Siena viaggia su altre dinamiche. La curiosità comunque resta perché, senza nulla togliere alle dirigenze di Fucecchio, in tante contrade c’erano mercoledì sera volti noti degli staff senesi. Magari solo ospiti, per carità. Però c’erano. Non è del resto una novità che si cerchi di leggere dietro le strategie della ’Buca’ qualche collegamento che magari, fino ad ora, i fantini hanno tenuto sotto traccia in vista del 2 luglio. Un messaggio di sicuro l’ha mandato Giovanni Atzeni che non ci sarà. Premesso che con Fucecchio non ha troppo feeling e l’appuntamento non è fra le priorità della sua agendina ha voluto lasciare spazio e ’luce’ anche ad altri colleghi extra scuderia dell’Arbia. Idem Jonatan Bartoletti che attende l’estrazione delle 4 di luglio per occuparsi del suo vero obiettivo: alzare di nuovo il nerbo a Siena.

Tornando a Fucecchio, da sottolineare che al palio domenica, quando in Piazza del Campo ci sarà l’estrazione a sorte, partecipano 5 cavalli dell’Albo. A partire dall’espertissimo Tiepolo (nella ’Buca’ ha già vinto nel 2017), toccato a Samo dove corre al rientro dopo la squalifica Giosué Carboni. Poi c’è Arathon baio della scuderia Milani, toccato alla ’nonna’ Ferruzza e affidato a Francesco Caria. Quindi Banzay (Sant’Andrea) su cui c’è un Gavino Sanna scatenato che ha fatto vedere di che pasta è fatto già nella prima prova di ieri. E ancora Chiosa vince che ha ben figurato finora in provincia (Botteghe), montata dal ’re’ di Fucecchio insieme a Gavino, Giuseppe Zedde. E infine il nome per cui hanno esultato di più: Compilation (Porta Raimonda) preparato da Federico Guglielmi. Il cavallo con cui ha vinto tanto dunque esordirà nella ’Buca’, lui invece non ce l’ha fatta perché a cercare la vittoria sarà per la Raimonda Simone Mereu. In compenso Guglielmi correrà al posto di Sebastiano Murtas, non ancora recuperato al 100% dall’infortunio a Monticiano, il palio di Ferrara per San Luca, probabilmente su Ultimo Baio.

Bella la sfida fra due big come Zedde (Botteghe) e Carlo Sanna (Borgonovo) su Sultano da Clodia, che corrono nelle rivali. La sensazione è che entrambi tireranno ad andare via. Si è visto nel caso di Sanna nella prima prova, quando è schizzato dietro all’imprendibile Gavino (Sant’Andrea), andando molto forte. Per fermare il cavallino che piace tanto, Compilation, Porta Bernarda si è affidata a chi questo compito anche a Siena ormai lo svolge da anni, Valter Pusceddu con Zucarello che, però, ieri in prova non ha scoperto le carte. A differenza di Mereu che ha fatto capire cosa intende fare con Compilation.

Antonio Mula è tornato in Masserella dopo il debutto del 2022 ma ora su Assalto: cercherà di andare davanti, modo migliore per bloccare Adrian Topalli nell’avversaria Torre, fantino che nella ’Buca’ si galvanizza. Grande opportunità anche per Francesco Caria su Arathon baio, soggetto di valore, a cui cercherà di fare lo ’sgambetto’ Antonio Siri su Silbomba nella rivale Cappiano. Da decifrare il valore dell’accoppiata Dino Pes-Blue star (San Pierino) come pure quella della Querciola: Alessio Migheli che monta il suo Austesu. Salvo colpi di scena non ci dovrebbero essere cambi in corsa per la sfida di domenica.