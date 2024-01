Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a Siena. Vacanze con la compagna in dolce attesa

"Ma io e te ci si conosce". Così Francesco Ciacci, ex candidato di Orgoglio Toscana alle Regionali, nell’incontrare Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, in visita a Siena insieme alla compagna Eugenia Borgonovo, che è in dolce attesa. La coppia ha alloggiato qualche giorno in un appartamento del centro storico, invitata da alcuni amici, e ha pranzato alla Taverna di Cecco in via Cecco Angiolieri, dove Ciacci era a pranzo con un amico. "Lo scorso luglio ero stato con mia figlia al concerto della band – racconta –. Stavo andando a pranzo, quando vedoper strada questo ragazzone. Lo ho subito riconosciuto. Il destino ha voluto che fossimo anche vicini di tavolo al ristorante". Ciacci ha iniziato a chiacchierare con il cantante: "E’ una persona speciale – il commento –, molto umile. Mi ha detto che non era a Siena per cantare, ma per vedere la città. Chiacchierando gli ho detto che organizzo eventi dedicati all’arte e lui, affermando di essere appassionato di arte, mi ha lasciato il suo cellulare. Poi ridendo mi ha fatto una raccomandazione: “Ti do il mio numero, ma non stalkerizzarmi... “".