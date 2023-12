Zaino per le visite a domicilio per 105 infermieri L'Asl Toscana Sud Est ha dotato gli Infermieri di Famiglia e Comunità di 105 nuovi zaini con ruote per facilitare il loro lavoro nei setting domiciliari. Lo zaino è uno strumento fondamentale per garantire l'assistenza ai cittadini nel luogo di cura prioritario: la propria casa.