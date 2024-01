Zacchei e Maccarone candidati verso il voto

In attesa di sapere se il terzo mandato per i sindaci diventerà realtà, un aspetto che in Valdichiana farebbe scattare di nuovo la candidatura di Giacomo Grazi, con l’attuale sindaco di Torrita che ha già dato la sua disponibilità (ma anche la Giunta sarebbe favorevole a continuare), e quella di Andrea Marchetti a Chianciano Terme, le elezioni amministrative che si terranno l’8 e 9 giugno iniziano a proporre i primi appuntamenti e confronti tra gli aspiranti sindaci e la cittadinanza. A Montepulciano, come è noto, il Centrosinistra farà le primarie il prossimo 10 marzo. Il 26 gennaio a Montepulciano Stazione, al centro civico, ci sarà quindi il primo di una serie incontri con i tre candidati dello schieramento: Michele Angiolini, Lorenzo Bui e Riccardo Pizzinelli. Il 2 febbraio, a Montepulciano (alla ’Fattoria Pulcino’), ci sarà invece la cena del Centrodestra "verso le amministrative", alla presenza, tra gli altri, dei responsabili provinciali di Fdi, Lega, Fi e Udc ma anche dei deputati di Fdi Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti e Letizia Giorgianni, di Lorenzo Cesa (Udc) e dell’eurodeputato Susanna Ceccardi (Lega), come comunicato nei giorni scorsi dal Centrodestra per Montepulciano, schieramento che deve ancora ufficialmente annunciare il proprio candidato sindaco. Sarà questa l’occasione per lanciare la corsa di Gianfranco Maccarone, già investito dallo stato maggiore di Fratelli d’Italia.

Intanto a Sinalunga, venerdì 26 gennaio alle ore 18, nella sala conferenze di "Elkor Electonics", alla Pieve, è stata fissata la presentazione del candidato sindaco Edo Zacchei (punta al bis) per la coalizione di centrosinistra. Annunciata la presenza della deputata Simona Bonafè (Pd) e del senatore Silvio Franceschelli (Pd).

L.S.