’World Wellness’ alle Terme dal 15

Dal 15 al 17 alla scoperta di Terme di Chianciano grazie al "World Wellness Weekend". Iniziativa unica per aprire le porte al ben stare grazie all’organizzazione di questo evento che permetterà gratuitamente di scoprire i servizi di Terme di Chianciano Institute for Health. Sul sito della società si possono scoprire tutte le opportunità e basta prenotare per entrare gratuitamente a scoprire le novità. Un ventaglio di attività emozionanti all’interno del parco e dialogando con i medici termali sarà possibile scoprire i benefici dell’Acqua Santa detossinante, farsi coinvolgere dallo yoga rigenerante e dalle attività motorie più adatte per il riequilibrio psicofisico. In programma anche un’esperienza di mental-coaching, per rigenerare motivazione e approccio agli achievement della salute e del well-being ed ingressi alle piscine theia, per acqua gymn; orari e programma sul sito delle terme: prenotazione obbligatoria.

Anna Duchini