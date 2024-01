Wine&Siena, ultimo atto. Giani: "Vetrina di qualità"

La domenica del Wine&Siena si apre con una doppia gioia. Secondo giorno da record sotto il segno di una grande affluenza, con oltre duemila presenze confermate, che accompagnano il trionfo del tennista altoatesino Sinner alla finale maschile degli Australian Openstaff acclamato anche dallo staff del Merano Wine Festival.

"In due giorni abbiamo registrato più di 1800 ingressi, tra visitatori, ospiti, espositori e stampa accreditata – commenta Helmut Kocher, soddisfatto anche per i successi delle diverse proposte della tre giorni dedicata al vino –. La domenica è sempre più tranquilla rispetto all’apertura di sabato, ma in ogni caso la partecipazione rimane accesa". Un ottimo risultato commentato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha raccolto l’invito del presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena Massimo Guasconi, e ha visitato l’evento ieri pomeriggio. "Wine&Siena rappresenta l’espressione di una Siena terra del vino, di una città in cui nel Palazzo civico è rappresentato il Buon Governo nel rapporto tra città e contado – ha spiegato Giani –. Siena è sempre stata capace di tenere vivo un territorio che esprime l’eccellenza del vino, in una terra baricentrica tra Chianti, Chianti Classico, già tutelato nel 1716, il Brunello di Montalcino, il Nobile di Montepulciano. Wine&Siena è una vetrina consolidata che sposa enogastronomia a arte, cultura, bellezza in una realtà come Siena che più di altre rappresenta il vino nel mondo".

Oggi, giornata conclusiva dedicata agli operatori del settore, avranno luogo la premiazione del ristorante vincitore di ’Tra Borghi e Cantine’, alle 11.30 nella sala Sant’Ansano, e la conferenza stampa di chiusura della nona edizione alle 15.30, sala Sant’Ansano. Nell’occasione saranno presentate le bottiglie donate a QuaVio, l’associazione di assistenza ai malati oncologici, che le utilizzerà come premio in tombole solidali, lotterie di raccolta fondi e altri eventi, per coprire le spese del supporto psicologico ai pazienti.

Confermati i numeri di questa edizione: 500 etichette in degustazione, oltre 60 prodotti alimentari e i tanti momenti di approfondimento, mentre sono già più di 500 gli operatori accreditati per la giornata di oggi loro dedicata.