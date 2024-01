Wine&Siena. Subito successo

Primo giorno sold out per Wine&Siena, tra le oltre 500 etichette in degustazione, gli oltre 60 prodotti alimentari e i tanti momenti di approfondimento. Masterclass esaurite e oltre 150 giornalisti accreditati. Presentato il nuovo progetto Merano Interwine FestivalChina, che nasce dalla collaborazione di The WineHunter e China Link, azienda che opera a livello internazionale in particolare nel mercato cinese. Un evento che avrà luogo in maggio e che vuole creare un punto di collegamento tra le aziende enogastronomiche nazionali e il mercato cinese, aprendo il mondo delle selezioni The WineHunter alla scena internazionale.

Esaurito anche il secondo talk, dedicato ai distillati di Moscato in Italia. Per l’intera giornata le sale del Santa Maria della Scala si sono riempite di visitatori, operatori e giornalisti.