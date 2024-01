Wine&Siena, si rialza il sipario. Dal futuro della ’Dop economy’ alla storia dei vini nelle anfore

Anche quest’anno Siena si conferma location d’eccezione per il primo grande evento del vino in Italia. Wine&Siena torna in città dal 26 al 29 gennaio, come da tradizione, per dare il via a dodici mesi di appuntamenti siglati The WineHunter. L’evento è voluto dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di confcommercio Siena Stefano Bernardini, e si avvale delle collaborazioni con la Camera di commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, regione Toscana, l’Università , Banca e Fondazione Mps. Wine&Siena, atteso ogni anno da cittadini e visitatori, è arrivato alla nona edizione. Il programma inizia venerdì 26 gennaio con il convegno ‘DOP Economy tra crescita e futuro’ organizzato da Banca Mps nella sede storica, cui è possibile partecipare solo su invito. La vera e propria inaugurazione con taglio del nastro si terrà invece alle 18, nei locali di Fondazione Mps a Palazzo Sansedoni. Fulcro della manifestazione saranno sei masterclass di alto livello e i percorsi guidati che si terranno al Grand Hotel Continental il 27 e il 28 gennaio.

Il primo appuntamento è per sabato 27 gennaio dalle 11:30 alle 12:30 con ‘C’era una volta il Tocai… il vino che cambia nome ma non perde la sua identità’ con Marcello Vagini, delegato Ais Siena. Si prosegue dalle 14 alle 15 con ‘Un viaggio dal Piemonte all’Alto Adige, assapora le differenti armonie evolutive’ e, infine, dalle 16:30 alle 17:30 con ‘Arte in Anfora: segreti e meraviglie della vinificazione e dell’affinamento nella storia verso il futuro’ con Helmuth Köcher, The WineHunter, come relatore. Domenica 28 gennaio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà la masterclass ‘Bolle d’Italia: un viaggio sensoriale tra le eccellenze delle bollicine italiane’. Successivamente, dalle 14 alle 15, il programma prevede ‘Sotto i cieli di Val d’Orcia: tesori vinicoli tra colline incantevoli e tradizioni autentiche’ con Andrea Frassineti, consigliere nazionale Onav. La giornata si concluderà con la masterclass delle 16.30 in lode ad un famosissimo vino del territorio: ‘Sinfonia di terroir: Brunello di Montalcino. L’arte di un rosso inconfondibile’. Per partecipare alle masterclass è necessario acquistare il biglietto sul sito ufficiale all’indirizzo https://wineandsiena.com/masterclasses/.

Eleonora Rosi