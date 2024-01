Wine&Siena, prima da tutto esaurito. Si accendono i riflettori sul vino. Nozze con l’arte al Santa Maria

È sold out il primo giorno di Wine&Siena. L’attesissima nona edizione è partita ufficialmente ieri sera con una conferenza e il taglio nel nastro nelle stanze della Fondazione Mps a Palazzo Sansedoni, per oggi è già tutto esaurito e domani si replica. "Anche quest’anno si preannuncia un’edizione importante e molto rilevante per un mondo che affronta delle difficoltà – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Siena-Arezzo Massimo Guasconi –. La scorsa annata si sono registrati in Toscana cali di oltre il 30% della produzione. Abbiamo la necessità di accendere un riflettore e mettere il mondo del vino al centro, insieme alle altre tematiche legate alla sostenibilità e alle difficoltà di mercato".

Presente anche l’ideatore della manifestazione ’The Wine Hunter’, Helmut Köcher: "La chiave del successo sono la qualità e la capacità di evidenziare le eccellenze del territorio – ha detto –. Abbiamo voluto che il festival fosse volutamente in periodi fuori dagli alti flussi turistici. Siena deve diventare punto di riferimento e motore del settore nel territorio. Al momento sto analizzando il trend del vino in anfora, decisamente in aumento, e vorrei creare un gruppo per dare una regolamentazione a questo nuovo trend, a cui al momento manca un’identità. Voglio che l’impegno nasca a Siena. Sono convinto che 10 anni fa siamo riusciti nel nostro intento. E che, come per Merano, fra 24 anni festeggeremo la 33ª edizione di Wine&Siena".

Sguardo al futuro quindi, l’intento è di mettere radici sempre più solide. "L’amministrazione crede fermamente nell’iniziativa. É una di quelle occasioni in cui abbiamo la possibilità di poter vedere a Siena tante persone, fra cui imprenditori e turisti. In un settore che è una vocazione della città e del territorio", ha detto il sindaco Nicoletta Fabio. E ancora: "Nel futuro – ha aggiunto – vorremmo creare una sinergia ancora più stretta ed efficace. Ospitiamo Wine&Siena nelle stanze del Santa Maria della Scala, un luogo che intendo rilanciare come sindaco e dove non solo si preservano opere d’arte e si fanno attività culturali, ma un luogo d’accoglienza. Dove si possono ospitare anche iniziative di questo tipo. Auspico che Wine&Siena possa non solo consolidarsi e crescere ma anche trovare sempre nuovi format".

Presenti all’evento il rettore dell’Università degli studi di Siena Roberto Di Pietra, l’assessore comunale al Turismo Vanna Giunti, il presidente della Fondazione Monte dei Paschi Carlo Rossi e il presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini.

Eleonora Rosi