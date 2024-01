Wine&Siena, il taglio del nastro. La vetrina sui capolavori del gusto

Taglio del nastro per la nona edizione di Wine&Siena. La manifestazione nei prossimi tre giorni porterà a Siena l’eccellenza dell’enologia italiana e della gastronomia. Oltre 500 etichette di vini e 100 aziende enogastronomiche troveranno spazio nel complesso museale del Santa Maria della Scala e a Palazzo Squarcialupi.

La rassegna, firmata da The WineHunter e Confcommercio, apre l’anno degli eventi enogastronomici, con un’esplosione di sapori dedicata agli esperti del settore e agli appassionati del buon cibo e del vino. Ideata da The WineHunter Helmuth Köcher in collaborazione con Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, l’evento trasforma il Santa Maria della Scala e i i palazzi storici di Siena in un palcoscenico del gusto.

Il preludio è stato il convegno sulla Dop Economy a Rocca Salimbeni, sede storica di Banca Monte dei Paschi. Una tavola rotonda, moderata da Cesara Buonamici, con il direttore generale di Qualivita, Mauro Rosati, la direttrice di Ismea, Maria Chiara Zaganelli, e il chief commercial officer di Banca Mps, Maurizio Bai. La forza della Dop Economy, dei prodotti di eccellenza del cibo e del vino, che ha superato quota 20 miliardi di euro di valore di produzione, 1,5 miliardi solo in Toscana; che dà lavoro a 890mila addetti, che comprende 296 Consorzi e denominazioni di origine,ha trovato la piattaforma giusta in Wine & Siena. I lavori sono stati aperti dal presidente del Monte, Nicola Maione, e chiusi dall’ad Luigi Lovaglio, che hanno ricordato il grande supporto dato dalla banca, che ha nel suo dna pentasecolare il finanziamento all’agricoltura e agli allevamenti, attraverso i 15 centri agrifood nelle province italiane.

La nona edizione di Wine& Siena accoglie oltre 100 aziende enogastronomiche nazionali, accuratamente selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter. Gli spazi del Santa Maria della Scala saranno animati dagli espositori di vino, cibo, spirits e birra, insieme a Extrawine e Consorzi, con le stanze dell’antico Spedale che ospiteranno ’The WineHunter Talks’ da oggi a lunedì, offrendo un’opportunità unica di approfondire tematiche legate al mondo enogastronomico. "Siena si conferma la capitale del vino e dell’enogastronomia, in un evento che apre l’anno degli appuntamenti dedicati al vino e anche la stagione turistica - ha detto al taglio del nastro il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio -. ‘Wine and Siena’ unisce storia, tradizione e cultura, permette di vivere la città e le sue bellezze artistiche apprezzando le eccellenze vinicole".

"Grazie a tutte le istituzioni che sono di nuovo insieme a promuovere questo evento, capace di dare valore a Siena, la vera capitale del vino in Italia" ha osserva Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena "Abbiamo avviato questa nona edizione con l’interessante convegno ’DOP Economy, tra crescita e futuro’, un perfetto inizio - ha detto Helmuth Kocher, The WineHunter e presidente del Merano WineFestival -. Si prospettano giornate intense e all’insegna dell’entusiasmo".

Pino Di Blasio