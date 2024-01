Wine&Siena da tutto esaurito. Pienone al Santa Maria della Scala per il primo giorno di degustazioni

Siena, 28 gennaio 2024 – Seconda giornata da tutto esaurito. Sono state oltre mille le presenze registrate per la prima giornata di degustazioni e masterclass, numeri che confermano il successo della nona edizione di Wine&Siena, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti del vino che porta l’eccellenza dell’enologia italiana e della gastronomia in città. Un’affluenza costante già dalle prime ore della mattina, con estimatori, famiglie e tanti giovani curiosi di esplorare i percorsi di degustazione al Santa Maria della Scala.

31 foto Wine & Siena 2024 (foto Paolo Lazzeroni)

Una sala gremita e grande interesse anche per la presentazione di ieri mattina del Merano Interwine FestivalChina, al Santa Maria della Scala, evento che nasce dalla collaborazione di The WineHunter e China Link, azienda che opera a livello internazionale e soprattutto nel mercato cinese. La manifestazione, che avrà luogo a maggio, vuole creare un punto di collegamento tra aziende enogastronomiche internazionali e il mercato cinese, aprendo il mondo delle selezioni di The WineHunter alla scena internazionale. Andate a ruba anche le masterclass, ospitate al Grand Hotel Continental Starshotel Collezione, da quella sul Tocai al viaggio sensoriale dal Piemonte all’Alto Adige, fino ai vini in anfora e il talk da tutto esaurito dedicato ai distillati e i salotti del Fuori Wine&Siena, la scommessa che ha inaugurato la nona edizione in collaborazione con l’Università di Siena.

In attesa di replicare a grandi numeri oggi, da segnare in agenda il talk di questo pomeriggio dedicato agli effetti climatici del vino, con la presentazione del progetto Agritech per il tracciamento del vino e dei percorsi di qualità, a cura di Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima di Barcellona e del Santa Chiara Lab, Università di Siena, in programma alle 14.30 e in diretta tv e streaming.

“Con Agritech, finanziato nell’ambito del Pnrr, stiamo lavorando sull’analisi sperimentale di metodologie scientifiche e di analisi dei rapporti isotopici con riferimento a carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto, di tipo metabolomico e delle terre rare – spiega Riccaboni –. Tre tipo di ricerca integrata che dimostrano già dai primi risultati di analisi sperimentale la loro caratterizzazione. L’obiettivo è dare al consumatore trasparenza, qualità e completezza per provare a proporre qualcosa di innovativo nel nostro territorio, ma anche per aiutare le aziende nella fase di misurazione e sostenibilità".