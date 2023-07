WikiPedro da Firenze al Palio "Non pensavo ci fosse tanto dietro"

di Pietro Federici

"Non pensavo che ci fosse così tanto dietro a questa festa. Sono venuto a Siena in punta di piedi – racconta WikiPedro, blogger fiorentino -, perché dopo l’anno scorso, quando avevo chiesto a un senese per quale contrada tifasse, per poco non mi rimanda nell’Arno a calci. Canale 3 mi ha dato un’occasione importante per scoprire una festa che da solo non avrei mai potuto capire. Durante le riprese e anche quando non dovevo lavorare, non ho mai nascosto la mia fiorentinità, perché se ci si immerge nel modo giusto in tale realtà, non c’è bisogno di mettere delle maschere".

Il successo è stato certificato anche dai tanti giovani senesi, che in ogni angolo della città, hanno fermato WikiPedro per un selfie o per scambiare due chiacchiere. "Penso di aver fatto le foto con tutti – spiega Pietro Resta, nome vero del blogger - anche perché essendo fiorentino, se avessi risposto di no, non so come sarebbe andata a finire. Scherzi a parte, non ho mai avuto problemi con i senesi e con la città, anzi, devo ringraziare tutte le contrade, che mi hanno accolto in maniera esemplare. Da fiorentino, non mi sarei mai aspettato un’accoglienza così calorosa dai senesi nei giorni di Palio".

C’è stato il momento più bello in queste 96 ore?

"Credo che sarebbe riduttivo dirne uno – prosegue il blogger -. Tra i più divertenti c’è sicuramente l’episodio in cui sono andato a mangiare la trippa nel Nicchio prima dell’assegnazione dei cavalli, insieme al prof Balestracci. Io non bevo di solito, ma quel giorno il professore, e tutta la contrada, sono riusciti nell’impresa di farmi bere il vino rosso alle 11 di mattina. Un altro momento bello è stato per il giorno del Palio, in cui ad accompagnarmi c’eri tu, e mi hai trasmesso tutte le sue emozioni, riscontrate poi anche negli occhi di tutti senesi mentre sedevo in palco durante la mossa. Quel silenzio mi ha fatto davvero rabbrividire ed effettivamente i contradaioli hanno ragione, quando dicono che quella sensazione è qualcosa di unico".

Cosa ti porterai dietro da questa esperienza?

"Parlando con le persone ho conosciuto una città - conclude WikiPedro - e posso dire che aver vissuto questi quattro giorni da senese mi ha fatto capire un minimo che cosa sia il Palio di Siena. Penso che ancora ci sia tanto da scoprire, infatti, spero di poter ritornare al più presto, tanto da Firenze a Siena in du’ balletti ci siamo".