Siena, 14 aprile 2020 - La Whirpool di Siena ha chiesto al prefetto della citta' toscana, Armando Gradone, la deroga a riprendere la produzione a partire da domani, 15 aprile, poiche' il decreto del governo non prevede la ripresa della fabbricazione di elettrodomestici. L'azienda ha comunicato la sua intenzione ai tutti i sindacati interni dai quali arriva una posizione negativa esprimendo non poche riserve in particolare sulla sicurezza degli operai.

Sulla riapertura dell'azienda e' in corso un confronto interno tra le parti, per la definizione di protocolli proprio sulla messa in sicurezza della salute degli addetti perche' sottolineano i sindacati "esistono purtroppo ancora oggi diverse postazioni in cui non e' possibile rispettare la distanza tra gli addetti".

Per questo Fiom, Fim, Uilm definiscono la decisione dell'azienda "una grossa forzatura in un contesto generale ancora molto delicato" e chiedono che "in un'organizzazione come quella della Whirlpool , strutturata a catena di montaggio, con postazioni vincolate, quindi ad alto rischio epidemico" ci sia un nuovo confronto ed un'analisi tra le parti. La Rsu interna ha inviato una lettera, al prefetto di Siena Armando Gradone, al sindaco di Siena Luigi De Mossi, agli assessori della sua giunta e al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per informarli della situazione e chiedendo "chiarimenti con risposta scritta" sulla ripresa della produzione