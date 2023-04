Whirlpool Vendite in calo e investimenti confermati anche a Siena

Ilyas Kil, nuovo vicepresidente dei poli industriali di Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa, recentemente ha fatto visita allo stabilimento senese di viale Toselli, in preparazione dell’avvio della joint venture con il gruppo turco Arçelik. Ai manager senesi avrebbe confermato gli investimenti previsti, la cassa integrazione usata per compensare le fermate produttive legate alla flessione della domanda di elettrodomestici, i passi fissati per arrivare alla nuova società. Dopo la visita del vicepresidente turco, che è in Whirlpool Corporation da dieci anni, i dati del bilancio trimestrale della multinazionale, diffusi ieri dal quartier generale in Michigan, fotografano la dicotomia tra mercato statunitense e resto del mondo.

"Nel primo trimestre abbiamo realizzato una significativa espansione sequenziale dei margini, in particolare in Nord America. Questi risultati dimostrano i nostri progressi rispetto alle nostre priorità operative e ci mettono sulla buona strada per realizzare un solido 2023 - ha affermato Marc Bitzer, presidente e ad di Whirlpool Corporation -. Allo stesso tempo, continuiamo a portare avanti la trasformazione del nostro portafoglio di investimenti con maggiore crescita e con margini più elevati, rimanendo fiduciosi nella nostra capacità di generare valore nel lungo termine". Tutto questo si traduce in un calo delle vendite nette del 5.5%, in una riduzione di costi globale di 800-900 milioni di dollari e in una liquidità di 1,4 miliardi in grado di garantire dividendi agli azionisti.

Il mercato europeo, Siena compresa, va peggio. Il fatturato del primo trimestre è sceso a 889 milioni di dollari, rispetto al miliardo e 24 milioni del quarto trimestre 2022: una flessione del 7.7% su base annua, provocata dalla continua debolezza della domanda. Con la previsione di un utile lordo di 5 milioni di dollari. Riaffermate le aspettative per le vendite nette del 2023 di 19,4 miliardi di dollari (-2%).