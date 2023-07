Whirlpool, vendite in calo a Siena: I dati di bilancio

È uno dei temi caldi sul fronte occupazuionale senese, tra periodi di cassa integrazione e timori per il futuro. Ieri Whirlpool corporation ha reso noti i dati del secondo trimestre 2023, che fanno segnare un +1,8 per cento per il margine di guadagno netto, ma anche un calo del 6 per cento delle vendite nette, che si attestano a 4,8 miliardi di dollari rispetto ai 5 del secondo quarto del 2022. Rispetto al trimestre precedente, invece, le vendite nette migliorano del 3,1%. Lo si legge in una nota.

Marc Bitzer, Presidente e Chief Executive Officer di Whirlpool Corporation, ha spiegato che "continuiamo a sfruttare il nostro slancio con margini migliorati su base sequenziale nel secondo trimestre. La trasformazione del nostro portafoglio verso un’attività a crescita più elevata e con margini più elevati è ben avviata e siamo ben posizionati per beneficiare della ripresa della domanda guidata dal settore immobiliare".

La società nella regional review su Europa, Medio Oriente e Africa fa sapere che qui "le vendite nette organiche sono diminuite dell’11,8% su base annua, influenzate dalla continuata debolezza della domanda in Europa, parzialmente compensata dal prezzo-mix positivo".

Le azioni di riduzione dei costi "di 800-900 milioni di dollari sono pienamente in linea, con un vantaggio di 150 milioni nel trimestre", ha commentato Jim Peters, Chief Financial Officer di Whirlpool Corporation. "Queste azioni, combinate con il nostro bilancio sano, ci danno fiducia nel riaffermare il nostro EPS per l’intero anno e la guidance al free cash flow mentre continuiamo a finanziare l’innovazione e la crescita, restituendo al tempo stesso liquidità agli azionisti".