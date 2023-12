Whirlpool "Tutelare l’occupazione"

La vertenza Whirlpool unisce maggioranza e opposizione, che hanno approvato un atto unico sulla situazione dello stabilimento di viale Toselli. Il documento, presentato dai consiglieri Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni, Luca Micheli (Pd), Adriano Tortorelli, Anna Ferretti (Progetto Siena), Massimo Castagnini (Castagnini Sindaco), Gianluca Marzucchi (Polis), Fabio Pacciani (Gruppo Misto), è stato emendato da FdI e approvato all’unanimità.

La mozione impegna il sindaco e la giunta "in attesa del pronunciamento da parte dell’Antitrust britannico e di conoscere un piano di rilancio che sostenga lo stabilimento di Siena sia in termini di produttivi che di occupazione, a continuare a collaborare con il ministero dello Sviluppo economico e il Governo, affinché venga tutelata la realtà occupazionale, rappresentata dallo stabilimento senese e venga ribadito il ruolo strategico dei cinque stabilimenti e delle sedi italiane, a tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro". Inoltre la mozione impegna "a continuare a esercitare un ruolo attivo di tutela e garanzia dello stabilimento di Siena, da cui dipendono circa 300 famiglie, fondamentale quindi per la tenuta sociale ed economica della città". Infine a a manifestare la vicinanza dell’amministrazione con un ruolo attivo a tutela dei livelli occupazionali".