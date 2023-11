Whirlpool, nuovi volumi. Cassa integrazione ridotta

Una boccata d’ossigeno per i circa 300 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di viale Toselli: ieri si è svolto un incontro tra la Rsu e il capo del personale Marco Comello, che ha ufficializzato la buona notizia. Come già annunciato durante il face to face con i lavoratori svoltosi lo scorso 24 ottobre, l’azienda ha confermato che, a seguito di alcune commesse aggiuntive sui prodotti ’big’, verrà modificato l’assetto produttivo.

L’impegno assunto era di portare nuovi volumi produttivi nel sito di Siena e così sarà: ne conseguirà una riorganizzazione delle squadre per consentire l’impiego di tutta la forza lavoro. Dal 6 17 novembre gli assetti rimarranno invariati. Dalla settimana successiva fino a fine anno si lavorerà a doppio turno ’big’,mentre la linea ’small’ sarà ferma: ciò permetterà di impiegare completamente gli organici a disposizione. Questo bilanciamento consentirà di ridurre la cassa integrazione. Per il mese di novembre sarebbero previsti in calendario solo altri tre giorni di ammortizzatori sociali, cioè il 17, il 20 e il 24. La speranza dei lavoratori è che anche a dicembre si possa registrare la stessa riduzione della ’cassa’.

Le nozze con Arçelik, che parevano imminenti, slittano infatti alla primavera dell’anno prossimo dal momento che l’Antitrust del Regno Unito ha chiesto ulteriori approfondimenti dopo che le parti hanno informato l’autorità che non avrebbero offerto alcun impegno per affrontare una potenziale diminuzione sostanziale della concorrenza sul territorio a causa dell’operazione.

Diversa la posizione dell’Authority europea che ha approvato la creazione della joint venture tra Whirlpool ed Arçelik. L’operazione, che coinvolge circa 20mila dipendenti e dieci fabbriche dislocate tra Italia, Polonia, Slovacchia e Romania, ha ricevuto il via libera "senza condizioni", ovvero non sono state richieste cessioni o modifiche delle attività industriali e commerciali all’interno dell’Unione europea. Ciò nonostante, l’operazione non potrà comunque perfezionarsi fino al 2024, in attesa della pronuncia dell’Antitrust inglese che, dal momento che il regno Unito copre il 20% del mercato di Whirlpool. Per i lavoratori di viale Toselli, nonostante l’annuncio di riduzzione delle giornate, l’orizzonte della cassa integrazione dunque si allunga di alcuni mesi. E questo preoccupa.

Cristina Belvedere