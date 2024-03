Whirlpool, newco con Arçelik. Attesi nuovi investimenti. Operai in ’cassa’ fino all’estate

La nascita di una newco che vede Whirlpool al 25% e Arçelik al 75% ormai è realtà. Il via libera informale dell’Antitrust del Regno Unito alla joint venture tra i due Gruppi apre di fatto una serie di scenari futuri, scenari che i sindacati di categoria guardano con attenzione. Daniela Miniero, segretaria della Fiom Cgil di Siena, non abbassa la guardia: "Non appena arrivata la notizia del via libera all’operazione, i vertici sindacali nazionali hanno subito fatto partire la richiesta di incontro urgente al ministro Adolfo Urso, perché durante la riunione del tavolo sugli Elettrodimestici dello scorso 22 febbraio il caso Whirlpool era stato solo sfiorato". E ancora: "Ora serve capire i contenuti della Golden power in merito alla sopravvivenza occupazionale e del sito di Siena – aggiunge Miniero –. I lavoratori hanno grandi speranze sull’arrivo della nuova proprietà, ma sono anche molto stanchi per le giornate di cassa integrazione. La nuova società dovrebbe nascere il 2 aprile, ma le cose non cambieranno in un giorno, quindi è probabile che anche nei prossimi mesi resti la cassa integrazione".

Sulla stessa linea Giuseppe Cesarano, leader della Fim Cisl di Siena: "A marzo i lavoratori faranno in totale 9 giorni di stop lavorativo, ad aprile nascerà la newco, ma fino all’estate non si conoscerà il piano industriale dei turchi – sottolinea –. C’è poi da fare i conti con la riduzione di pezzi prodotti (300mila contro i 317mila dell’anno scorso). Sarebbe necessario che la nuova proprietà portasse da fuori parte della produzione. Basterebbe ’dirottare’ in viale Toselli 300mila pezzi sul milione totale prodotto in Europa da Beko, perché sommati ai 300mila già previsti per quest’anno, ridarebbero ossigeno al sito produttivo. Intanto è verosimile che la cassa integrazione rimanga fino all’estate".

Infine Massimo Martini, segretario della Uilm: "Dal 2 aprile si capirà la nuova realtà. Non resta che attendere la data di convocazione al Mimit per trovare la strada in grado di garantire un futuro ai lavoratori. E’ anche in corso il rinnovo delle Rsu: ora ci sono 299 dipendenti, quindi i delegati sindacali passano da sei a tre. Le sigle presenti in azienda sono però quattro: Cgil, Cisl, Uil e Cobas. E’ inevitabile quindi che una resti senza rappresentanza".