Whirlpool, l’Antitrust tace. Nozze con i turchi, il rebus

Doveva essere una giornata cruciale per il futuro di Whirlpool e, in particolare, per lo stabilimento di viale Toselli. Era infatti attesa ieri la pronuncia dell’Antitrust europeo in merito alle nozze con Arçelik e alla nascita di una newco, ma fino a tarda sera non sono arrivate comunicazioni ufficiali. In pratica, al momento resta ’congelata’ la cessione ai turchi del 75% delle attività di Whirlpool nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), operazione che necessita del via libera dell’Antitrust europeo. Nei giorni scorsi si era pronunciato l’omologo organismo del Regno Unito, chiedendo di approfondire le indagini sulla fusione Whirlpool-Arçelik in Europa, istanza che protrarrà il tempo del closing di almeno altri cinque mesi per chiudersi presumibilmente a marzo 2024.

La multinazionale americana aveva replicato, garantendo: "Siamo pronti a continuare il nostro dialogo costruttivo con la Cma nel processo di Fase 2 per la nostra proposta di transazione con Arçelik. La possibile unione delle due attività porterà vantaggi significativi ai clienti e ai consumatori grazie a marchi di grande attrattiva, a una produzione sostenibile, all’innovazione dei prodotti e ai servizi per i consumatori. Siamo convinti che la Cma arriverà alla stessa conclusione al termine del suo esame".

Intanto l’attesa di sindacati e lavoratori pare destinata a protrarsi: ieri nello stabilimento di viale Toselli si sono tenute le assemblee sia la mattina che il pomeriggio. I sindacati hanno illustrato ai dipendenti quanto avvenuto durante il loro incontro con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e durante la riunione del tavolo regionale anticrisi.

Nessuna delle organizzazioni sindacali nasconde che la situazione è delicata. Daniela Miniero, segretario Fiom Cgil di Siena, spiega: "Abbiamo illustrato la strategia da mettere in campo una volta arrivata la pronuncia dell’Antitrust europeo. E’ infatti imprescindibile che il ministro Urso convochi a stretto giro un tavolo nazionale". E ancora: "Lo stato d’animo generale? C’è apprensione – continua Miniero –. L’Antitrust potrebbe pronunciarsi a favore o contro l’operazione con Arçelik, ma questo silenzio potrebbe far presagire anche la richiesta di ulteriori approfondimenti sulla scia di quanto fatto dall’Authority del Regno Unito. In questo caso, il protrarsi delle tempistiche sarebbe un fattore che gioca contro lo stabilimento di Siena". Il motivo? "I lavoratori sarebbero chiamati ad altri mesi di cassa integrazione, con conseguente perdita del potere d’acquisto – conclude la segretaria Fiom –. Inoltre, anche in caso di via libera alla fusione, senza investimenti e con il calo della produzione, il sito di viale Toselli potrebbe diventare poco appetibile per la nuova proprietà turca. Sarà quindi necessaria una mobilitazione".

Categorico il leader della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano: "Il Governo deve farsi garante del mantenimento dei siti produttivi e dei livelli occupazionali, esercitando il Golden power. Ma se l’Antitrust europeo prende tempo, non abbiamo speranze. Speriamo quindi in qualcosa di diverso". Concorde Massimo Martini, segretario della Uilm Siena: "Nelle assemblee dei lavoratori abbiamo registrato grande preoccupazione e molta tensione. Ritengo che l’arrivo dei turchi sia per Whirlpool un’operazione importante, che va quindi portata fino in fondo. Ma la posizione dominante di Arçelik sul mercato viene vista male dai cinesi di Haier, che presumo metteranno i bastoni tra le ruote alle nozze con Whirlpool, per questo sarà necessaria una mobilitazione generale. Per il momento, continuiamo ad aspettare il parere dell’Antitrust Europeo... ".