Whirlpool, al via da domani la cassa integrazione. Dieci giorni di stop ogni mese fino a primavera

Da domani nello stabilimento Whirlpool di viale Toselli inizia una nuova tranche di cassa integrazione. Si parte con dieci giorni al mese, che iniziano domani per concludersi il 2 febbraio. I dieci giorni di stop lavorativo si ripeteranno per i prossimi tre mesi, in attesa della pronuncia dell’Antitrust del Regno Unito sulla nascita di una newco tra Whirlpool Emea e Arçelik. Una volta perfezionata l’operazione, che ha già ricevuto il via libera dall’Authority europea, ogni provvedimento futuro sarà in capo alla proprietà turca. Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil, non nasconde preoccupazione: "L’impegno assunto lo scorso dicembre da Whirlpool Emea a ridurre il numero di giorni di ’cassa’ è stato disatteso". Il segretario della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano, rilancia: "Così il salario dei lavoratori di Whirloppol registra continui tagli", mentre Massimo Martini, leader della Uilm tuona: "Come coordinamento nazionale proporremo iniziative, affinchè il Governo apra un tavolo sugli elettrodomestici".