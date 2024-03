WeAreGen5, nuova campagna digital contro gli stereotipi di genere

Sui canali social della Fondazione Mps da ieri, per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, è rilanciata #WeAreGen5, la nuova campagna digital per scardinare gli stereotipi di genere. Le disparità di genere sono così radicate, che, per sdradicarle, è necessaria la consapevolezza di ogni persona. Da qui nasce #WeAreGen5: per aprire il dialogo con le generazioni più giovani e generare una conversazione sul tema della (dis)parità sulle piattaforme digitali. Non solo: la campagna avrà anche un respiro più ampio, per parlare a tutta la popolazione e costruire una community che si renda parte attiva del cambiamento. La campagna è parte del progetto Generazione5 realizzato in partenariato con WE WORLD, l’associazione di promozione sociale SCOSSE, Fondazione ACRA, e Università di Bologna Centro Studi sul Genere e l’Educazione per l’Obiettivo 5 dell’Agenza 2030.