’We love chatbot’ Arriva Flùvia l’assistente digitale

’We love chatbot’: nel giorno di San Valentino atterra su Fiora.it un regalo per tutta la community di AdF. È Flùvia, per gli amici Flù, l’assistente digitale che, attraverso modelli conversazionali di intelligenza artificiale, agevolerà la navigazione di coloro che consultano il sito alla ricerca di informazioni e risposte. Un nuovo servizio rivolto a tutti per facilitare l’accesso alle informazioni in ogni momento, che utilizza il Machine Learning per apprendere e migliorare la personalizzazione delle risposte in base al contesto.