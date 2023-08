Water e doccia, sottoscala e microletti Le offerte inaccettabili ai fuorisede

Sta per iniziare un altro anno accademico all’Università e la città si preapar ad accogliere vecchi e nuovi studenti. Ma è veramente pronta? Uno studente che oggi cerca casa, o una stanza, in affitto a Siena, si trova davanti un percorso a ostacoli. Difficile che si affidi alle agenzie immobiliari, i budget sono spesso ridotti e l’abbondanza di annunci online dà la possibilità di avventurarsi da soli alla ricerca di una casa. Se fino a qualche anno fa i gruppi social abbondavano di post con offerte di camere da affittare per studenti, oggi la situazione si è ribaltata: si trovano sempre più domande e meno offerte. Colpa degli appartamenti dati ad affitti brevi, ma anche l’inflazione, che pesa sulle tasche di affittuari e proprietari. "Per trovare casa a febbraio 2023 ho dovuto iniziare a cercare tre mesi prima – ha detto Valeria, studentessa fuorisede -. Cercavo un appartamento con contratto studentesco, il mio budget era di 500 euro al mese (da dividere in due). Fuori dalle mura (i prezzi del centro sono inarrivabili) ho trovato solo bilocali in condizioni pessime, con infiltrazioni, crepe, assolutamente non dignitosa, spesso sottoterra o nel sottotetto, senza un vero e proprio bagno, senza box doccia in molti casi. O, come mi è capitato, con il water dentro la doccia. E parliamo di soluzioni dal costo mensile di 700-800 euro per 30-35 metri quadrati".

Per far fronte al problema l’associazione Cravos, attivissima nella mobilitazione studentesca per il caro affitti, ha creato un gruppo Telegram con lo scopo di far confluire domanda e offerta delle stanze in città. Nel gruppo sono in tanti a lamentare il fatto che, specialmente nel centro storico i prezzi sono più alti del valore dell’immobile offerto. "Da due anni vivo in una sistemazione di cui non mi lamento, ma che ora devo lasciare – ha raccontato Samuele, studente dell’ateneo -. A dividere l’appartamento siamo in tre, ma a fine mese uno lascerà la casa. Al momento vive in una stanza minuscola, con una sola finestrella che affaccia nella doccia del bagno. Non troviamo nessun altro che sia disposto a vivere lì, se decidiamo di rimanere dovremo dividere in due il costo aggiuntivo della camera che rimarrà vuota. Sto cercando un’altra sistemazione, ma ho difficoltà".

Eleonora Rosi