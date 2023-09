Walking Francigena Ultramarathon. Scatta il conto alla rovescia

Il grande giorno si avvicina, ormai manca poco più di una settimana e andrà in scena la settima edizione della Walking Francigena Ultramarathon, il cui svolgimento prevede per la prima volta la partenza da Acquapendente nella giornata di sabato 7 ottobre, con l’arrivo a Siena nella prestigiosa cornice di Piazza del Campo domenica 8 ottobre. Sabato 30 settembre è invece il termine ultimo per potersi iscrivere all’evento. L’assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Acquapendente, in collaborazione con il Gruppo Trekking Senese, che organizza la manifestazione insieme al Comune di Siena, grazie al patrocinio di tutti i Comuni interessati dal percorso, hanno predisposto sette itinerari, che potranno soddisfare le esigenze di tutti i camminatori.

I numeri delle iscrizioni fanno ben sperare. Grande interesse sia per le tratte corte che per quelle più lunghe, con presenze e numeri importanti anche da fuori regione. Dal giro più lungo che copre tutta la tratta da Acquapendente a Siena per 120 km complessivi, al più corto di 15 km che dalla Grancia di Cuna arriva a Siena, i partecipanti potranno scegliere quello che riterranno più adatto alle loro capacità. Tutti i settori saranno presidiati e controllati, affinché lo svolgimento della manifestazione avvenga nel modo più sicuro possibile cercando soprattutto di non creare disservizi. Un’occasione da non perdere per vedere e conoscere più da vicino luoghi meravigliosi del nostro territorio, grazie alla riscoperta di un turismo lento e sostenibile capace di esaltare ogni bellezza che ci circonda.

In un mix tra storia, natura e tradizioni, la nuova edizione della Walking Francigena Ultramarathon regala a tutti la possibilità di camminare in uno degli angoli più belli della Toscana, con percorsi differenziati a seconda della preparazione e del tempo a disposizione per scoprire, anche in notturna, le meraviglie della Via Francigena. La manifestazione rappresenta un unicum in Italia, un vero must del viaggio lento. La prova? Ogni anno l’evento attrae migliaia di amanti del trekking e del nordic walking e, più in generale, tutti coloro che amano esplorare un territorio straordinario come quello della Val d’Orcia, al passo lento del camminatore.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito ufficiale https:www.francigenaultramarathon.com.