Walk&Clean, jogging nei boschi a caccia di rifiuti

La primavera è arrivata e con la bella stagione è anche tempo di passeggiate. In Valdichiana domenica è in calendario un appuntamento che unisce attività fisica e amore per il territorio. Ad organizzarla è ‘Walk&Clean Sinalunga’, che si presenta come una rete di liberi cittadini e associazioni del territorio comunale. La settima edizione dell’eco passeggiata, aperta a tutti, si farà a Bettolle con ritrovo in piazza del Popolo alle 9, l’evento fa anche parte delle tappe del ‘Giro d’Italia Plogging’, idea nata per diffondere l’attività della corsa e della camminata con raccolta di rifiuti sul percorso. ‘Walk&Clean’ metterà a disposizione sacchi, pettorine e guanti. "Ci saranno tre percorsi per un totale di 5 chilometri e mezzo - spiega Manlio Beligni di ‘Walk&Clean Sinalunga’ - abbiamo coinvolto tutte le associazioni di Bettolle e ci sarà tanta gente. Andremo nelle strade, nei boschi, ci sono già arrivate delle segnalazioni su dove andare. La cosa bella è che questo tipo di attività sta diventando un esempio da seguire. E poi ci divertiremo anche visto che alla fine della giornata èrt previsto un piccolo rinfresco".

Nata nel 2021, Walk&Clean Sinalunga coinvolge circa cento persone e si è fatta conoscere per la sensibilità mostrata sui temi ambientali. "Nelle passate edizioni - continua Beligni - abbiamo riempito camion di rifiuti. Si trova veramente di tutto anche oggetti pericolosi".

Luca Stefanucci