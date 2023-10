Wagner und Siena Sarah Wegener canta i ‘Wesendonck Lieder’

Si apre domani, nell’incantevole salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini, la rassegna ‘Wagner und Siena’, curata dall’Opera della Metropolitana insieme all’Accademia Chigiana. A inaugurare il programma il soprano tedesco Sarah Wegener, una delle più grandi voci della liederistica, accompagnata dal pianista Götz Payer nell’interpretazione dei ‘Wesendonck Lieder’ di Wagner, contestualizzati da un ventaglio di Lieder di compositori di epoche diverse, associati all’ispirazione wagneriana: Henry Purcell (dal ‘Dido and Aeneas’ andato in scena ad agosto ai Rinnovati), Franz Liszt, Richard Strauss, Vincenzo Bellini, Stefano Donaudy, Pietro Mascagni e per finire Gustav Mahler.

Il programma, che proseguirà fino al 12 novembre, celebra il legame tra il celebre compositore e Siena, prendendo spunto da quanto avvenne il 23 agosto del 1880, quando Wagner visitò la Cattedrale restandone così affascinato da decidere di usarla a modello per le scenografie del suo Parsifal che stava scrivendo proprio in quel periodo. Nel frattempo, sempre a Palazzo Chigi Saracini, oggi alle 17 per il sesto appuntamento della rassegna di incontri in biblioteca, curata da Cesare Mancini, si parlerà del leggendario compositore Jean-Philippe Rameau e della sua eredità artistica. Subito dopo, alle 18.30, l’accademia musicale presenterà alla città l’edizione numero 101 della stagione Micat in Vertice, che si articolerà in 22 concerti dal 22 novembre al 17 maggio 2024.

Il concerto inaugurale al Teatro dei Rinnovati, esattamente a un secolo dal primo concerto della Stagione, il 22 novembre 1923, vedrà protagonisti Uto Ughi e l’Orchestra da Camera I Filarmonici di Roma, nell’esecuzione de Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Una rassegna ricca di nomi di primissimo piano come il grande organista e compositore belga Bernard Foccroulle, che inaugurerà lo splendido organo della Sala dei Concerti dopo 20 anni di silenzio e un lungo lavoro di restauro; il violinista Ilya Gringolts con il suo quartetto, la violista americana Lily Francis, il Quartetto Belcea, il giovane violinista Augustin Hadelich, il pianista Grigory Sokolov, la violinista Sayaka Shoji in duo con Gianluca Cascioli, e tanti altri.

Riccardo Bruni