Wagner, i lieder in Duomo con musica d’organo

L’organo della Cattedrale di Siena e i lieder di Richard Wagner. Questa sera alle 21 sarà Cesare Mancini il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna ‘Wagner und Siena’, proposta dall’Opera della Metropolitana in collaborazione con l’Accademia Chigiana. La programmazione, dedicata al rapporto tra il compositore e il Duomo senese, nel quale trovò ispirazione per completare il suo Parsifal, proseguirà poi martedì 7 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, con Laura Polverelli e Laura Gentile in un appassionante dialogo tra Wagner e Verdi.

La rassegna si concluderà domenica 12 novembre di nuovo in Duomo, con il Coro Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati, che interpreterà un programma composto da alcune pagine corali di Wagner e di altri compositori suoi contemporanei, per una serata di grande suggestione proprio tra le navate della Cattedrale che il compositore visitò insieme alla moglie Cosima, come testimonia il registro delle visite, il 23 agosto del 1880.