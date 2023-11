Wagner e Siena, legame profondo. Il Coro Chigi Saracini in Duomo

Gran finale in Duomo per la rassegna ‘Wagner und Siena’, che domenica 12 alle 21 si concluderà con l’esibizione del Coro Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati in ‘Il suono del sublime: Wagner e la polifonia’, con alcune pagine corali di Richard Wagner, nella trascrizione di Clytus Gottwald, e altre opere di Bruckner, Brahms, Liszt, Wolf, Reger, Wagner e Mahler, in un concerto che condurrà il pubblico alla scoperta della vocalità tra la fine dell’Ottocento e l’alba del XX secolo.

Ultimo dei cinque appuntamenti proposti dall’Opera della Metropolitana di Siena con la collaborazione dell’Accademia Musicale Chigiana, in un programma che ha portato tra le navate della cattedrale senese le note dei capolavori del celebre compositore, che per completare il suo Parsifal si è lasciato ispirare proprio da una visita nella cattedrale stessa, fatta insieme alla moglie Cosima il 23 agosto 1880, come riporta il registro con le firme dei visitatori, ancora oggi conservato nell’Archivio dell’Opera della Metropolitana.

Con loro, oltre ai figli, era presente anche Paul Joukovsky, pittore, stilista e scenografo che eseguirà, su incarico del maestro, alcuni bozzetti dell’interno della cattedrale di Siena, ai quali si ispirerà la scenografia, dipinta e montata a Bayreuth nel 1882, per la rappresentazione stessa del Parsifal. Ma il professor Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera della Metropolitana, ha raccontato, durante la presentazione del concerto, di una terza visita al Duomo sempre legata a questa storia: "Vi è, infine, fra le altre, una terza visita: quella di Franz Liszt, il grande compositore, suocero di Wagner, che giunge a Siena il 16 settembre. La sua presenza è attestata dalla firma, nel medesimo registro, che si legge non negli spazi appositamente destinati, ma in posizione laterale, accanto a quelle di Wagner e Joukovsky. Tutto ciò fa pensare che Liszt sia stato condotto da Wagner in una ennesima visita in cattedrale, e che il compositore ungherese abbia volutamente deciso di apporre la sua sottoscrizione accanto a quella degli altri due".

"Visite reiterate, quelle di Wagner – ha aggiunto Minnucci – durante le quali aveva a lungo indugiato sotto le campate della navata centrale e di quelle laterali, gettando lo sguardo verso la cupola e il presbiterio e verso la fuga delle colonne, convinto che quella fosse l’ambientazione ideale per il momento conclusivo del suo ‘mistero scenico’".