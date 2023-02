Voucher per la formazione professionale e studio della strategia web

Realizzare il sito web o un logo identificativo, organizzare una mailing list e mandare la newsletter a soci e sostenitori, ma anche promuovere via web un’iniziativa, avviare una raccolta fondi in rete o soltanto gestire la mail istituzionale o organizzare incontri on line: sono fra le tante opportunità offerte dal bando Let’s Digital della Fondazione Mps riservato al Terzo Settore, che offre un servizio di formazione all’alfabetizzazione digitale alle tante organizzazioni di volontariato e no-profit della provincia di Siena. Con l’obiettivo di affrontare insieme la trasformazione digitale con un percorso personalizzato; il partner tecnico per la formazione digitale è la cooperativa Feel Crowd.

Si tratta di un bando aperto, ovvero fino ad esaurimento del plafond messo a disposizione, complessivamente pari a 50mila euro. Let’s Digital consentirà di accrescere le competenze ed elaborare un piano di crescita delle proprie organizzazioni, accedendo ad un periodo di supporto e accompagnamento, durante il quale verranno focalizzati i bisogni e gli obiettivi nell’ambito della digitalizzazione e della raccolta fondi online, per poi attivare risorse, strumenti e canali utili al raggiungimento degli stessi.

Accompagnati dagli esperti di Feel Crowd, le realtà interessate potranno accedere a un percorso suddiviso in più fasi, attivabile fino ad esaurimento delle risorse stanziate dalla Fondazione. Per avviare l’iter è possibile prenotare una prima consulenza gratuita online con Feel Crowd al link https:www.feelcrowd.itconsulenza. E per conoscere modalità e opportunità del bando è previsto un appuntamento on line, lunedì 6 marzo alle 17, nel corso del quale Fondazione Mps e gli esperti digitali di Feel Crowd illustreranno le modalità di partecipazione. Il webinar è gratuito e aperto a tutte le persone interessate, per partecipare è necessario iscriversi sulla piattaforma Eventbrite o scrivere una mail a [email protected], oppure chiamare lo 0577246029.