Voto nel 2024 Così lontano, così vicino

Le grandi manovre sono già iniziate, anche se si voterà tra nove mesi più o meno in 29 Comuni e (forse) la Provincia, perché la sfida sarà complessa. Cinque anni fa il centrodestra, dopo la vittoria a Siena, perse sostanzialmente l’occasione di esportare quel successo anche in provincia per ampliare i propri (pochi) punti di riferimento. Questa volta l’approccio, favorito da un quadro di maggiore chiarezza politica e sull’onda del traino nazionale, sarà diverso. Il centrosinistra lo sa bene e proverà a difendere le proprie posizioni, sebbene l’esordio a Colle Val d’Elsa non sia stato esattamente lineare e condiviso. La presenza o meno delle provinciali, quasi sicuramente sì, sarà uno stimolo in più. E le due coalizioni dovranno tenere conto anche del fronte civico.

Orlando Pacchiani