Voto in 2 giorni per convincere i tanti disillusi

Pino

Di Blasio

Uno dei personaggi più affascinanti creati da quel geniaccio di Voltaire è senza dubbio Pangloss. Il precettore squinternato di Candide, secondo il quale noi "viviamo nel migliore dei mondi possibili". Concetto che Pangloss ripeteva nel bel mezzo di una litania di disgrazie: tempeste, terremoti, linciaggi e perfino la morte sfiorata per impiccagione per mano dell’Inquisizione. A Siena e provincia i Pangloss sono tanti, il loro mantra è che viviamo nella più bella delle terre possibili. Ma tra Pangloss e Candide, troppo Forrest Gump per essere vero, noi scegliamo sempre Voltaire. Che vede una crepa in ogni cosa, uno sfregio in tutti i capolavori, un neo dovunque e dappertutto. La bonaccia politica che anticipa la buriana elettorale, almeno a Siena, continua a tenere placide le acque. I quattro potenziali candidati a sindaco si presentano, partecipano anche a confronti pubblici e televisivi, fanno slalom tra ipotetici conflitti di interesse e alleati ingombranti, ma sono ancora nel limbo. Non candidati, ma solo aspiranti sindaco. Perché la data delle prossime amministrative non è stata ancora decisa dal Governo. Che però ha decretato una novità importante: tutte le elezioni del 2023 si celebreranno in due giornate. Le urne saranno aperte domenica e lunedì, sia al primo turno che al probabilissimo ballottaggio. Solo allungando i tempi si può pensare che più elettori entrino nei seggi. Sono palliativi, però, il diritto di voto sembra aver perso ogni appeal. I giorni più probabili per chiamare i senesi alle urne, per il primo turno, restano domenica 7 e lunedì 8 maggio fino alle 15. Ma nei prossimi giorni il Governo potrebbe propendere per il 14 e 15 maggio, con relativo ballottaggio il 28 e 29 maggio. Cosa che porterebbe l’indizione dei comizi elettorali e la definizione delle liste a fine marzo. C’è ancora un mese per definire tutto. E se i 4 candidati confermano tutte le liste a loro supporto, potrebbero esserci 600 aspiranti ai 32 posti in consiglio comunale.