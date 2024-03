Voto a Colle, Bargi lancia la sfida: "Io, fedele alle idee di centrodestra"

Anche uno dei competitor alla "prima" di Angela Bargi nel suo ruolo di candidato sindaco del centrodestra per le comunali di Colle di Val d’Elsa. Riccardo Vannetti, scelto a suo tempo dal centrosinistra locale per la corsa a primo cittadino, fa ingresso a sorpresa nella sala al piano superiore de ’Le follie di Arnolfo’, a San Marziale, luogo indicato per la conferenza stampa voluta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc a sostegno di Angela Bargi in vista della scadenza dei giorni 8 e 9 giugno. Ospite non annunciato, Vannetti saluta la rivale alle elezioni ed è accolto dal parlamentare Francesco Michelotti: "Benvenuto! Ma allora sei con noi?", chiede pungente il deputato di Fratelli d’Italia al candidato di Pd e alleati. Vannetti, lui con un moto di ilarità, risponde di "no" e si accomoda nelle ultime file. Termina così l’inatteso siparietto in preludio all’intervento di Angela Bargi, anche se Michelotti, tra gli applausi, non esita a rimarcare il valore del gesto: "Episodio raro e di conseguenza una bella pagina di politica".

In una campagna elettorale che del resto vuole essere "costruttiva e non denigratoria", afferma la stessa Bargi, dopo essersi rivolta al pubblico con un "Arieccoci!", riferendosi all’esperienza del 2019. "In quell’occasione ho perduto ma non ho mollato e resto coerente con gli ideali di centrodestra che mi accompagnano da sempre", spiega la consulente del lavoro colligiana, classe 1976, da un tavolo della presidenza al quale siedono, oltre a Michelotti, la deputata della Lega Tiziana Nisini, Paolo Salvini per Forza Italia e Mauro Bruni per l’Udc.

"Forte del lavoro in Consiglio comunale all’opposizione – dice Bargi – mi sento adesso ancor più determinata rispetto a cinque anni fa". Proprio il coraggio e la tenacia gli elementi di Angela Bargi messi in evidenza durante la presentazione a opera degli esponenti dei partiti della coalizione: "Donna pragmatica e capace di tendere una mano alla comunità", ha aggiunto categorica Nisini.

"Persona seria e sintesi ottimale a Colle del centrodestra unito", secondo i giudizi espressi nel pomeriggio di ieri da un raggruppamento di forze fedele a un obiettivo: "Giocarsi la partita per un territorio dalle innumerevoli potenzialità, per il quale sarà fondamentale la valorizzazione del tessuto economico, tra piccole e medie imprese, e di quanti producono ricchezza".