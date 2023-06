Voragine a Montepulciano Un guasto alla fognatura

Quella che sta attraversando Montepulciano è una settimana complicata. Partita in salita già da lunedì con la chiusura del servizio di asilo nido "L’Uccellino Azzurro", in località Bersaglio, necessaria, spiegò il sindaco Angiolini, per consentire i lavori necessari per il ripristino e la messa in sicurezza della scarpata a monte della struttura stessa e per la rimozione della terra che si era accumulata a causa di un parziale smottamento provocato dalle piogge eccezionali. Mercoledì pomeriggio, invece, l’incredibile e importante cedimento della sede stradale in viale 1° Maggio, nel tratto all’imbocco della strada che porta in direzione delle scuole. Non è mancato il lavoro in questi giorni ma tra i problemi emersi una buona notizia perlomeno c’è, ed è quella più importante: per fortuna nessuno si è fatto male. Per quanto riguarda la "grande buca", di notevole profondità, la causa che ha generato il cedimento sarebbe legata ad un guasto alle fognature bianche provenienti dal centro storico che ha creato lo smottamento della terra sotto l’asfalto. Questo secondo l’aggiornamento che ci è arrivato dal Comune. Ieri ovviamente ci sono state nuove verifiche e sarebbe servito scavare un bel po’ per trovare il guasto. Difficile, al momento, fare previsioni per il termine dei lavori. Le tempistiche sono probabilmente destinate ad allungarsi rispetto a quanto inizialmente previsto. Per quanto riguarda la scuola che è proprio nelle vicinanze, da ieri, come è stato comunicato, la consegna dei bambini è consentita da via delle Lettere utilizzando il parcheggio di fronte all’ingresso superiore della scuola secondaria e il parcheggio poco sotto, sempre in via delle Lettere. La decisione è stata presa di concerto con la dirigenza scolastica. Presente comunque la Polizia Municipale per agevolare il traffico all’inizio e al termine della scuola. Attivo il senso unico alternato e il semaforo nel tratto di viale 1° Maggio che va dall’intersezione con via delle Lettere all’intersezione con via di Gozzano. Aggiornamento importante è arrivato anche per l’asilo nido "L’Uccellino Azzurro" che riaprirà il 14 giugno. I lavori di ripristino e messa in sicurezza della scarpata, ha spiegato il Comune, "sono ormai a buon punto" e rispettano "la tempistica inizialmente comunicata per la conclusione dell’intervento (domani, ndr). Con l’occasione dell’interruzione del servizio e della presenza di maestranze all’interno del nido, si è deciso di anticipare anche alcuni interventi di risanamento dall’umidità, che interessano alcune stanze, previsti originariamente per agosto".

