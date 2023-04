Voluta dal Comune I numeri del boom

Un decreto podestarile del 26 dicembre 1240 è la ‘prima pietra’ dell’Università degli Studi e rivela il modello giuridico dell’Ateneo senese. Non si basava sull’iniziativa degli studenti come a Bologna, né sull’amministrazione dei docenti come a Parigi, ma sulla diretta organizzazione del Comune: i cittadini che affittavano alloggi agli scolari dovevano pagare una tassa e col ricavato il Comune provvedeva a stipendiare i maestri. Un atto notarile del XIII secolo informa che, a fianco della più antica Scuola giuridica, esistevano anche una Scuola di grammatica e una medica. La prima espansione dell’ateneo è del 1321, quando molti studenti arrivarono dall’Università di Bologna: il Comune comprese subito che l’Università poteva divenire un avamposto culturale e politico importante e deliberò lo stanziamento di denaro per accogliere questi scolari, cui furono accordati privilegi e esenzioni di tasse. In otto secoli di storia l’ateneo è passato dai 400 iscritti a cavallo tra le due guerre al picco dei 20 mila. A questo punto la crescita si è fermata, con le immatricolazioni sempre in calo da un anno all’altro.

L’Università ha circa 17mila studenti iscritti, il 9 per cento sono stranieri; 752 docenti, 822 dipendenti tecnici, amministrativi e bibliotecari. Per quanto riguarda i percorsi di studio sono 14 i Dipartimenti, con 75 corsi di laurea (annunciati per l’anno 2023-2024): 33 corsi di laurea triennale, 37 di magistrale, 5 a ciclo unico. E aumentano anno dopo anno i corsi erogati in inglese: 18 i percorsi attivati, tra corsi di laurea e curricula. Sono 9 i corsi dell’Ateneo con doppio titolo, ovvero che permettono di conseguire il titolo italiano e straniero con atenei in Germania, Lituania, Romania, Polonia, Palestina, Francia, Spagna e Cina. Le sedi di studio dell’Università, con attività didattiche, sono tre: oltre a Siena, ci sono corsi ad Arezzo, Grosseto e a San Giovanni Valdarno. Il futuro? Nel 2023 nascerà la Scuola di Medicina, regia fra i tre Dipartimenti di area medica e biomedica; all’orizzonte invece si staglia l’edificazione del nuovo polo didattico Le Scotte, con oltre 30 milioni di euro di investimento. L’Università di Siena conta su un Fondo di finanziamento ordinario di circa 120milioni di euro l’anno (2021) dal Ministero.

Paola Tomassoni