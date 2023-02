Voltapagina Festival, la bella iniziativa degli studenti del ‘Volta’

Ha riscosso notevoli consensi il Voltapagina Festival, ospitato a Colle di Val d’Elsa per iniziativa del liceo Alessandro Volta con protagonisti gli studenti. Caratterizzato da una serie di interessanti contributi questo evento, che ha avuto per motivo conduttore "Parole in festa". Una sala affollatissima, coinvolta e partecipe sempre, nell’acrobatico gioco della poesia dorsale, nelle appassionanti finali degli aforismi, di fronte a Matteo Pelliti e Walter Lazzarin e ai loro giochi di parole, nell’ascoltare gli entusiasmanti "Voltaren", che hanno messo in scena il primo frammento di un Manuale cantato della letteratura, da completare in futuro.

"C’era un senso di felicità addosso a tutti che ancora si avverte", hanno spiegato gli organizzatori appunto di Voltapagina Festival.