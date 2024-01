Volpi migliore sportiva dell’anno: "Onorata, adoro la Val d’Orcia"

Al fotografo Oliviero Toscani il premio Extravergine 2023 mentre alla campionessa mondiale di scherma, Alice Volpi, il premio Sportivo dell’Anno 2023. Si sono svolte sabato pomeriggio a Palazzo Chigi le premiazioni della Festa dell’Olio 2023: in collegamento online il celebre fotografo Toscani e presente a Palazzo Chigi la campionessa mondiale di scherma, senese di Ponte d’Arbia, Alice Volpi, insieme al sindaco Danilo Maramai, al vicesindaco Marco Bartoli e all’assessore Mady Martorelli. "Mi dispiace moltissimo di non poter essere con voi – ha detto Oliviero Toscani –. Molto fiero di accettare il vostro premio molto prestigioso, ma molto triste di non poter essere fisicamente a San Quirico. Premio molto particolare, Extravergine: anche io produco olio". Nello schermo del Salone Alessandro Magno è stato trasmesso il video dell’ultimo lavoro di Toscani dedicato alla Val d’Orcia, realizzato per una casa automobilistica francese. Hanno emozionato le gesta della pluri-campionessa mondiale di scherma Alice Volpi, che nei prossimi mesi sarà alle Olimpiadi di Parigi: "Veramente felice di questo premio, sono vicinissimo a casa mia, amo le campagne della Val d’Orcia e mi mancano molto essendo sempre in giro. Sono onorata di essere qui con voi a San Quirico", ha detto la Volpi. "Per saper rappresentare alla perfezione i valori civili e sociali delle nostre piccole comunità, portabandiera di un territorio che da sempre lega il benessere sociale all’attività sportiva, che lei ha accresciuto con i numerosi successi raggiunti in questi ultimi anni" ha sottolineato il sindaco Danilo Maramai leggendo le motivazioni del riconoscimento alla campionessa. L’Extravergine 2023 è invece andato a Toscani: "Per la nostra comunità rappresenta un’eccellenza nazionale e un motivo di orgoglio per l’Italia tutta, per aver saputo, nel corso della sua carriera, far riflettere su temi sociali forti facendo emozionare tutti, attraverso la fotografia e l’arte, narrando i sentimenti e la natura di una terra ricca a cui siamo intimamente legati, come nella recente produzione che l’ha vista protagonista a San Quirico".