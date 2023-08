Volpe protagonista nel bene e nel male del 1951

Il ricordo ‘equino’ va innanzitutto alla proprietaria Piera Aluffi Piccolomini: ecco il cavallo Volpe che sarà fra i protagonisti dell’annata 1951. E non se la cava certo male all’esordio per la carriera di Provenzano. Montato da un altro esordiente, Imolo Naldi detto Falchetto, dopo essere andato in sorte al Nicchio, parte davvero bene dal secondo posto e sfila via dietro solamente alla Pantera, che poi vincerà questa carriera con il grande Ciancone. Ma la corsa di Volpe è davvero buona e regge bene agli attacchi di Salomè e Mezzetto nella Selva, fino alla caduta di Falchetto. Dopo questa buona prova, e seguito da esperti e contradaioli, ecco che Volpe viene riportato in piazza per la carriera dell’Assunta: questa volta la sorte lo manda nel Leocorno dove trova Pietro De Angelis detto Pietrino, fantino di assoluta esperienza. Anche per colpa del posto alla mossa piuttosto alto, il settimo, o per le fasi piuttosto concitate che si susseguono, Volpe sparisce subito dai possibili protagonisti e non entrerà mai nel vivo della corsa, che vedrà la vittoria della Tartuca con Bagnorea e Ciancone. E questa sarà la seconda, ed ultima, presenza di questo soggetto in piazza.

Massimo Biliorsi